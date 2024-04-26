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مطار أبوظبي الدولي - وام
مطار أبوظبي الدولي - وام
طيران

نمو حركة المسافرين عبر مطارات أبوظبي 35.6% في الربع الأول

إجمالي عدد المسافرين بلغ أكثر من 6.9 مليون مسافر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مطارات أبوظبي اليوم الجمعة ارتفاع عدد المسافرين عبر المطارات الخمسة في الإمارة بنسبة 35.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.

وقالت الشركة المشغلة لمطارات أبوظبي في بيان إن إجمالي عدد المسافرين بلغ أكثر من 6.9 مليون مسافر أتموا إجراءات سفرهم عبر المطارات الخمسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 5.1 مليون مسافر في الفترة ذاتها من 2023.

وأشار البيان إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد نموا ملحوظا في حركة الطيران بدعم من ارتفاع الطلب العالمي على خدمات الركاب والخدمات التجارية، حيث تم تسجيل 61737 حركة طيران بزيادة 11.4% عن مستواها قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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