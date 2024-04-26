نمو حركة المسافرين عبر مطارات أبوظبي 35.6% في الربع الأول

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة مطارات أبوظبي اليوم الجمعة ارتفاع عدد المسافرين عبر المطارات الخمسة في الإمارة بنسبة 35.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وقالت الشركة المشغلة لمطارات أبوظبي في بيان إن إجمالي عدد المسافرين بلغ أكثر من 6.9 مليون مسافر أتموا إجراءات سفرهم عبر المطارات الخمسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 5.1 مليون مسافر في الفترة ذاتها من 2023.
وأشار البيان إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد نموا ملحوظا في حركة الطيران بدعم من ارتفاع الطلب العالمي على خدمات الركاب والخدمات التجارية، حيث تم تسجيل 61737 حركة طيران بزيادة 11.4% عن مستواها قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
-
الين عند أدنى مستوى في 34 عاما مع إبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة من دون تغييرالعملة اليابانية لامست أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاما أسواق المال
-
الذهب في سبيله لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيعالمعدن الأصفر زاد في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولار للأونصة أسواق المال
-
المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات"مازن" تطلب من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو طاقة