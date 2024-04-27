طيران الخليج البحرينية تستأنف رحلاتها للعراق بعد انقطاع أربعة أعوام

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ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت أن طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، ستستأنف رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام أربع سنوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، زايد بن راشد الزياني، أن استئناف رحلات طيران الخليج المباشرة بين البحرين والعراق خطوة مهمة في إطار جهود الشركة لمواصلة تطوير شبكة وجهاتها".

جدير ذكره بأن أولى الرحلات الجوية لشركة طيران الخليج الى الجمهورية العراقية كانت في عام 1974 وقد توقفت أثناء جائحة كورونا في عام 2020.

وكانت مجموعة طيران الخليجل تسير رحلاتها إلى كل من مدن بغداد والنجف واربيل.

وذكرت الناقلة أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن تفاصيل مواعيد الرحلات وعددها بعد إتمام كافة الإجراءات الرسمية.