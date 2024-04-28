المغرب يسعى لاستخدام كرة القدم في الترويج للسياحة

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أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن خطة لوضع كرة القدم في قلب استراتيجيته الترويجية، واعتمادها كعامل مهم يساعد على إشعاع وإنعاش وجهة المغرب، وذلك على هامش المنتدى السنوي لكبار منظمي الرحلات الفرنسيين المنعقد بالرباط.

ولفت المكتب، وفق بلاغ له، انتباه منظمي الرحلات والأسفار الفرنسيين والعالميين معا، للأهمية التي تكتسيها وجهة المغرب الذي أضحى قوة عالمية بمجال كرة القدم.

وتحقق ذلك بفضل الإنجازات البطولية للنخبة الوطنية التي حصدت أزيد من 130 مليون تفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي مع محتوى المغرب، علاوة على العمل الذي يقوم به المكتب الوطني المغربي للسياحة لمواصلة هذا الزخم من مختلف ربوع العالم، وفقاً لـ"المغرب الاقتصادي".

وسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الوطني المغربي للسياحة أن وقعاً في شهر يونيو/حزيران 2023 اتفاقا إستراتيجيا ينص على القيام بالترويج لوجهة المغرب عبر كرة القدم للفترة الممتدة من 2023 وإلى غاية 2030.

كما اتفقت الجامعة الملكية لكرة القدم والمكتب الوطني المغربي للسياحة على اعتماد كرة القدم كرافعة للترويج السياحي للمغرب، مع الحرص على تعزيز صورة المملكة لدى السياح الأجانب، تحت شعار "المغرب أرض الأنوار".

كما تندرج كل هذه الإجراءات والمبادرات ضمن الدينامية التي أعقبت الإعلان، يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من طرف الملك محمد السادس، عن الترشح المشترك للمغرب مع كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.