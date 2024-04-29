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الخطوط الجوية التركية
إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية
طيران

الخطوط الجوية التركية: نتفاوض مع "إيرباص" و"بوينغ" لشراء 235 طائرة

كانت تنتظر انتهاء المشاكل التي تواجهها "بوينغ"

دبي - العربية.نت
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قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، اليوم الاثنين، إن الشركة تتفاوض مع كل من إيرباص وبوينغ بشأن شراء 235 طائرة في إطار خطط الشركة التوسعية.

وفي حديثه في إحدى الفعاليات مع شركة إيرباص، قال بولات إن شركته كانت تنتظر انتهاء المشاكل التي تواجهها بوينغ، لذلك لم تكن في عجلة من أمرها للتوصل إلى قرار بشأن خطة تطوير أسطولها، مضيفا أن الخطوط الجوية التركية اتبعت دائما سياسة متوازنة فيما يتعلق بإيرباص وبوينغ.

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