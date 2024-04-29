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سياحة

وزير الاقتصاد الإماراتي: الجهود متواصلة لتفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

توقعات بأن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025

دبي - العربية.نت
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أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن استمرار الجهود المتعلقة بتفعيل التأشيرة السياحية الخليجية والتي تتيح لحاملها زيارة ست دول في مجلس التعاون الخليجي ضمن تأشيرة سياحية موحدة.

وقال عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي في بيان صادر عن وزارته اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "نواصل العمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها".

بدء العمل بالتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال 2024 - 2025

وأضاف بن طوق "تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، واستقطاب السياح وإبقائهم لفترات طويلة، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين".

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جاء حديث الوزير الإماراتي خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الإقتصاد العالمي في العاصمة الرياض بالسعودية.

وتوقع بن طوق في وقت سابق أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون.

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