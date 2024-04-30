طيران الجزيرة الكويتية تتكبد خسارة 2.7 مليون دينار في الربع الأول

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أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء أنها تكبدت خسارة صافية 2.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بشكل رئيسي بخسائر في أسعار صرف العملات الأجنبية بقيمة 2.5 مليون دينار.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أنها حققت إجمالي إيرادات بقيمة 46.4 مليون دينار في تلك الفترة مقارنة مع 48.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأوضحت أن عدد الركاب الذين نقلتهم خلال الفترة ارتفع 4.2% على أساس سنوي، إلى 1.2 مليون راكب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت أن معدل إشغال المقاعد في الفترة المذكورة بلغ 79.3%، مشيرة إلى أنها استحوذت على حصة سوقية أكبر في مطار الكويت الدولي بلغت 37.3% مقابل 36.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي قوله "أثبتت طيران الجزيرة مرونتها التشغيلية مرارا وتكرارا خلال الظروف الاستثنائية التي شهدتها عبر السنوات.. في الربع الأول من العام، كانت عمليات الشركة ثابتة وجاءت الخسائر متأثرة بالتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية."

وأضاف بودي "مع ذلك، حافظت الشركة على سياستها الصارمة في إدارة التكاليف، ومع إمكانياتها ومرونتها في التعامل مع الأوضاع السوقية، فإن طيران الجزيرة في وضع جيد لمواصلة النمو خلال موسم الصيف والمضي قدما في عام 2024."

وبحسب البيان، تشغل طيران الجزيرة رحلات تجارية ورحلات شحن جوي وتخدم أكثر من 63 وجهة ذات طلب عالي للسياحة الترفيهية والدينية والأعمال والعطلات القصيرة عبر الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقالت الشركة في بيانها إن النمو المالي والتشغيلي يبقيان على رأس أولويات طيران الجزيرة ويدعم هذا النمو عدداً من المبادرات والتحسينات التي تقوم الشركة تنفيذها على مستوى منتجاتها وخدماتها وكذلك في مبنى ركاب طيران الجزيرة (تي5).