أكثر 10 مطارات ازدحاما في العالم لعام 2023.. الوصافة عربية!

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قادت الزيادة في السفر الجوي الدولي إلى إعادة ترتيب المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم، مقارنة بتلك الموجودة في عام 2022.

ووفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI)، فإن القائمة الأولية لأكثر 10 مطارات ازدحاماً يتصدرها مرة أخرى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي في الولايات المتحدة، والذي استقبل 104.6 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 11.7%، وفقاً لما نشره موقع "VisaGuide.World"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكما في العامين 2022، و2021 كان مطار دبي الدولي هو المطار الأكثر ازدحاما بأكبر عدد من المسافرين الدوليين. إلا أن بقية القائمة اختلفت بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

وتم تسجيل إجمالي 806 ملايين مسافر في المطارات العشرة الأولى في عام 2023. وفي المجموع، تم تسجيل 8.5 مليار مسافر في عام 2023، بارتفاع بنسبة 27.2% عن عام 2022 ويصل إلى 93.8% من مستويات ما قبل الوباء. ونمت السوق العالمية بنسبة 36.5%، لتصل إلى 90.4% من مستويات 2019، بينما انتعش السفر الداخلي إلى 96.8% من مستويات 2019.

وقال المدير العام العالمي للمجلس الدولي للمطارات، لويس فيليبي دي أوليفيرا: "شهد السفر الجوي العالمي في عام 2023 طفرة في حركة الركاب الدولية، والتي تأثرت بعدة عوامل، مثل إعادة فتح الصين وعدد متزايد من المسافرين، على الرغم من العوامل الاقتصادية".

والجدير بالذكر أن الشحن لا يزال يلعب دوراً رئيسياً في التجارة العالمية على الرغم من الانخفاض على أساس سنوي. وحافظ مطار هونغ كونغ الدولي على المركز الأول، يليه مطار ممفيس الدولي، ومطار شنغهاي بودونغ الدولي. بينما عاد مطار الدوحة الدولي إلى المراكز العشرة الأولى، حيث قفز إلى المركز الثامن بنمو قدره 6.3% عن عام 2019.

وأضاف أوليفيرا: "من حيث عدد المسافرين الدوليين، حافظت المطارات الثلاثة الأولى على مراكزها. لا يزال مطار دبي هو المطار الأكثر ازدحاماً بأكبر عدد من المسافرين الدوليين، حيث استقبل 86.9 مليون مسافر في عام 2023. وهذا يزيد بنسبة 31.7% عن عام 2021 و0.8% عن عام 2019".

بينما استقبلت مطارات لندن وأمستردام 74.9 و61.8 مليون مسافر على التوالي، فيما جاء مطار باريس في المركز الرابع بـ 61.4 مليون مسافر. ومقارنة بمستويات ما قبل الوباء عندما احتل مطار باريس المركز السادس بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم، فقد احتل المركز الرابع في العامين الماضيين (2022 و2023).

مطار أتلانتا استقبل أكبر عدد من الركاب في عام 2023

حافظ مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي على مركزه الأول للعام الثالث على التوالي، في حين أصبحت دبي (الإمارات العربية المتحدة) ثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم طوال عام 2023، مرتفعة من المركزين الخامس والرابع عن الأعوام السابقة على التوالي. وبشكل عام، استقبل مطار دبي 86.9 مليون مسافر - بزيادة 31.7% عما كان عليه في عام 2022 و0.7% عما كان عليه في أوقات ما قبل الوباء (2019).

وتراجع مطار دالاس فورت وورث في الولايات المتحدة إلى المركز الثالث، متراجعاً عن المركز الثاني الذي حصل عليه في عام 2022، بينما كان في عام 2019 في المركز العاشر. ومع أكثر من 81.7 مليون مسافر، شهد هذا المطار زيادة بنسبة 11.4% في عام 2023، بينما ارتفع عدد الركاب القادمين مقارنة بعام 2019 بنسبة 8.9%.