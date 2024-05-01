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ارتفاع عدد الرحلات السياحية الداخلية في الصين 16.7% في الربع الأول

أنفق السياح المحليون نحو 214 مليار دولار في 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع عدد الرحلات السياحية الداخلية في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2024 بنسبة 16.7% على أساس سنوي لتصل نحو 1.42 مليار رحلة داخلية.

وأنفق السياح المحليون أكثر من 1.52 تريليون يوان أي ما يوازي 213.89 مليار دولار أميركي خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الرحلات الداخلية التي قام بها سكان الريف ارتفع بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 26.9 % في الإنفاق مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وفق وكالة شينخوا للأنباء.

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