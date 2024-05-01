إيرادات دبي لصناعات الطيران تنمو 9% إلى 344 مليون دولار في الربع الأول

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أعلنت دبي لصناعات الطيران اليوم الأربعاء ارتفاع إيراداتها الإجمالية 9% على أساس سنوي إلى 343.6 مليون دولار في الربع الأول من 2024، وعزت ذلك إلى الطلب القوي على خدمات تأجير وصيانة الطائرات.

وقالت الشركة في بيان إن الأرباح قبل الضرائب تراجعت إلى 69.7 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع 73.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2023.

وأضافت أنها استحوذت خلال الربع على 5 طائرات منها واحدة مملوكة و4 طائرات على سبيل الإدارة في حين باعت 6 طائرات منها 5 طائرات مملوكة لها وطائرة واحدة مدارة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة قوله "نلتزم ضمن دفتر الطلبات لدينا حتى 2026 بعقود تأجير طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران الأعلى تصنيفا".

وأضاف "نواصل استكشاف الفرص المتاحة لتنمية عدد الأساطيل ضمن قسم التأجير لدينا، وقدرات حظائر الطائرات المتاحة ضمن قسم الهندسة".

ودبي لصناعات الطيران هي شركة عالمية مقرها دبي وتقدم خدماتها لأكثر من 170 عميلا من شركات الطيران في أكثر من 65 دولة من 7 مواقع في دبي ودبلن ومدينة عمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.