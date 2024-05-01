يونايتد إيرلاينز: تمديد إلغاء الرحلات من "نيوارك" إلى "تل أبيب" حتى 9 مايو

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مددت شركة يونايتد إيرلاينز اليوم الأربعاء إلغاء رحلاتها اليومية من نيوارك في ولاية نيوجيرسي الأميركية إلى تل أبيب في إسرائيل حتى التاسع من مايو /أيار وقالت إنها تستكمل تقييمها للسلامة.
وأضافت شركة الطيران في بيان "نواصل مراقبة الموقف عن كثب وسنتخذ قرارات بشأن كل الرحلات المقبلة مع التركيز على سلامة عملائنا وطواقمنا".
وألغت الشركة الرحلات لإسرائيل في 19 أبريل/ نيسان حتى الثاني من مايو /أيار بسبب مخاوف أمنية بعد ما بدا أنه ضربة إسرائيلية على إيران بعد هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.
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