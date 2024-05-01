"دبي لصناعات الطيران" تتوقع تسلم نصف ما وعدت "بوينغ" بتسليمه هذا العام

1 دقيقة للقراءة

رجح الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران أن تتسلم وحدتها لتأجير الطائرات دبي لصناعات الطيران كابيتال هذا العام نحو نصف عدد الطائرات الذي تعهدت شركة صناعة الطائرات "بوينغ" قبل ذلك بتسليمه.

وقالت دبي لصناعات الطيران، وهي واحدة من أكبر عشر شركات تأجير في العالم ولديها أسطول يضم 500 طائرة تملكها أو تديرها أو طلبتها، إن "بوينغ" سلمت طائرة واحدة فقط في الربع الأول ومن المتوقع أن تصل إلى أربع طائرات في الربع الثاني.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة في مكالمة هاتفية مع محللين: "الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نتوقعه بشكل موثوق من بوينغ هذه الأيام هو إرسال إشعار تأخر التسليم بدلا من إرسال الطائرات".