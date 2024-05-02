مطار دبي يعلن العودة للعمل بشكل طبيعي بعد إلغاء عدد محدود من الرحلات

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أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس العودة للعمل بشكل طبيعي بعد إلغاء عدد محدود من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المطار عبر منصة (إكس) إن "جميع صالات المطار تعمل بشكل طبيعي".

وكان مطار دبي الدولي قد أعلن في وقت سابق اليوم إلغاء 13 رحلة طيران وتحويل مسار خمس رحلات أخرى، في وقت أعلنت فيه شركات طيران إعادة جدولة بعض رحلاتها نظرا لسوء الأحوال الجوية في الإمارة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ودعا مطار دبي حينها عبر منصة (إكس) المسافرين إلى تخصيص وقت كاف للوصول إلى المطار بسبب الازدحام على الطرق، واستخدام مترو دبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة طيران الإمارات إعادة جدولة بعض رحلاتها، وقالت في منشور على منصة (إكس) إنه سيتم استيعاب الركاب الذين ألغيت رحلاتهم على رحلات أخرى، مشيرة إلى أنه تم إلغاء خمس رحلات اليوم الخميس ورحلة واحدة بعد منتصف الليل.

وقررت الشركة إعفاء العملاء المتأثرين بالإلغاء من رسوم إعادة الحجز.

وقالت (فلاي دبي) في بيان إن الظروف الجوية السيئة في دبي تسببت في تأخير بعض رحلاتها اليوم.

كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعليق خدمة الحافلات عبر المدن بصفة مؤقتة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

كانت الإمارات شهدت في أبريل/نيسان الماضي عواصف شديدة أدت إلى أمطار غزيرة تسببت في خسائر مادية فادحة.