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الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
طيران

الاتحاد للطيران الإماراتية تبرم اتفاقيات إنترلاين جديدة مع 5 ناقلات

الشركة تملك 123 اتفاقية إنترلاين وشراكات بالرمز واتفاقيات استراتيجية مع شركات طيران

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الجمعة إن شركة الاتحاد للطيران أبرمت اتفاقيات إنترلاين جديدة مع خمس ناقلات، مما يوسع في خيارات السفر لعملائها عبر شبكتها العالمية.

وذكرت الوكالة أن الاتحاد للطيران أبرمت الشراكات الجديدة مع كل من كام إير في أفغانستان، وسكاي اكسبريس في اليونان، وطيران ريكس في أستراليا، وجيجو إير في كوريا، وطيران ميانمار الدولي.

وأضافت أنه بموجب اتفاقية الإنترلاين، يحصل عملاء كل هذه الناقلات على "رحلات ربط محسنّة عبر شبكة وجهات الناقلات بشكل متبادل، مما يتيح للضيوف إمكانية حجز رحلتهم بشكل كامل على تذكرة واحدة وتخليص إجراءات الأمتعة بسلاسة إلى وجهاتهم النهائية".

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وتملك الاتحاد للطيران اليوم 123 اتفاقية إنترلاين وشراكات بالرمز واتفاقيات استراتيجية مع شركات طيران حول العالم، بحسب الوكالة.

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