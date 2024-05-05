"الشايع" الكويتية تفتتح أول فندق "هامبتون باي هيلتون" في الكويت

1 دقيقة للقراءة

أعلنت مجموعة الشايع الكويتية العاملة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية اليوم الأحد عن افتتاح أول فندق يحمل العلامة التجارية "هامبتون باي هيلتون" في الكويت بالشراكة مع مجموعة هيلتون وذلك في منطقة السالمية.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن الفندق يتكون من 110 غرف وهو الأول من نوعه بالمنطقة الذي يحتوي على مواقف آلية للسيارات يمكن أن تستقبل 40 سيارة دفعة واحدة كل مرة.

وأضافت أنها تخطط خلال السنوات المقبلة لتوسيع نطاق خدمات الضيافة التي تقدمها لزبائنها في المنطقة بافتتاح فندق هامبتون باي هيلتون في حفر الباطن في السعودية، وذلك عام 2026 وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع في البيان جون هادن "يمثل افتتاح أول فندق هامبتون باي هيلتون علامة فارقة ضمن خدمات الضيافة المتنوعة التي نقدمها لزبائننا في الكويت، لقد شهدت المنطقة على مدار السنوات الماضية طلبا متزايدا على خدمات الفنادق عالية الجودة، ويسعدنا أن نقدم علامة هامبتون باي هيلتون لضيوفنا في المنطقة، بالاستفادة من خبراتنا المشتركة، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم تجربة ضيافة استثنائية تلبي احتياجات ومتطلبات ضيوفنا".

ومجموعة الشايع شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 وهي تعمل في إدارة وتشغيل نحو 64 علامة تجارية مختلفة في قطاعات من بينها الأزياء والأحذية والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والبصريات والمفروشات والأثاث المنزلي.

وتضم المجموعة علامات مثل ستاربكس، وإتش آند إم، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل آوتفترز، وغيرها.