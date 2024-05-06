انطلاق معرض سوق السفر العربي 2024 تحت شعار "تمكين الابتكار"

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انطلقت في دبي، اليوم الاثنين، النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2024 تحت شعار "تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال".

ويشارك في المعرض أكثر من 2300 عارض وممثل، من أكثر من 155 دولة مع توقعات بحضور أكثر من 41 ألف زائر.

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ويسلط معرض سوق السفر العربي 2024 الضوء على كيفية مساهمة المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء ودعم الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن المعرض سيشهد إطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات موزعة على مرحلتين، مع عودة المسرح العالمي إلى جانب مسرح مستقبل سوق السفر العربي الجديد، وسيضم جدول أعمال المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين الرئيسيين في الصناعة من جميع أنحاء العالم الذين سيناقشون الاتجاهات الناشئة التي تعزز من نمو قطاع السفر والسياحة.

وأوضحت كورتيس أن من أبرز الفعاليات التي تم إضافتها لسوق السفر العربي 2024 القمة الجديدة التي تركز على ريادة الأعمال التي تناقش دور شركات السفر الناشئة في اقتصاد الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أساليبها الرائدة منوها إلى أن مسابقة الشركات الناشئة في سوق السفر العربي بالشراكة مع شركة "انطلاق" التابعة لمجموعة الإمارات توفر، منصة لتكريم إمكانات المبتكرين في المنطقة وللعلامات التجارية لتقديم حلولهم الصناعية.

وارتفع عدد العلامات التجارية الفندقية المشاركة في سوق السفر العربي 2024 بنسبة 21% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 58% في منتجات تكنولوجيا السفر الجديدة المعروضة.

وسيتم إطلاق العديد من الوجهات الجديدة في المعرض بما في ذلك الصين وماكاو وكينيا وغواتيمالا وكولومبيا، بينما تشمل الدول العائدة للمشاركة في الحدث كلاً من إسبانيا وفرنسا من بين العديد من الوجهات الأخرى غيرها.

ويشهد الحدث ارتفاعا طفيفا في جميع القطاعات الرئيسية مع نمو سنوي في جميع المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط بنسبة 28% وآسيا وأوروبا 34% وإفريقيا 26%، وفقا لـ "وام".

وسيتم عقد قمة مخصصة للهند اليوم الاثنين مع افتتاح معرض سوق السفر العربي، لتسليط الضوء على طفرة السفر للخارج في السوق مؤخرًا.