دبي تستقبل 5.2 مليون سائح أجنبي بزيادة 11% في الربع الأول

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أعلن الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي اليوم الاثنين، أن الإمارة استقبلت 5.2 مليون سائح أجنبي في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الشيخ حمدان في منشور على منصة إكس تزامنا مع انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 إن نسبة إشغال الفنادق بلغت 83% خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2024 "وهو من ضمن الأعلى عالميا".
وأضاف أن دبي تواصل "العمل من أجل توفير أفضل تجربة سياحية في العالم لكل ضيوفنا بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن سياحية على المستوى الدولي"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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