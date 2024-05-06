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الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا
الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا
سفر

"إياتا": ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 13.8% في مارس

على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس/آذار 2024، مبيناً أن إجمالي الطلب على السفر الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر سجل ارتفاعاً بنسبة 13.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار "إياتا" إلى أن السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر راتفعت بنسبة 12.3% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس/آذار عند 82.0% مسجلاً زيادة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس/آذار لعام 2023.

وبين أن الطلب العالمي على السفر ارتفع بنسبة 18.9%، مقارنةً بشهر مارس/آذار 2023، وازدادت السعة بنسبة 18.8% على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولاً إلى 81.6% (في زيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

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وأظهر تقرير الوكالة ارتفاع الطلب المحلي على السفر بنسبة 6.6% مقارنةً بشهر مارس/آذار 2023، وازدادت السعة بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 82.6% (في زيادة بواقع 2.5 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس/آذا 2023).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير العام لـ "إياتا": "تشهد السوق طلباً قوياً على السفر، وتكشف جميع المؤشرات عن استمرار الطلب ليصل إلى ذروة موسم السفر صيفاً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".

وأضاف، لهذا يجب توفير القدرة الاستيعابية اللازمة لتلبية مستويات الطلب وتقديم تجربة سفر مريحة للمسافرين، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تحديات سلسلة التوريد، وتجهيز المطارات وإدارة الحركة الجوية بطاقم كامل للعمل بأفضل كفاءة ممكنة.

وأشار إلى أن شركات الطيران تعاني من تحمل تكاليف حالات تأجيل أو إلغاء الرحلات الناتجة عن سوء التخطيط في مراحل أخرى من سلسلة القيمة، وذلك على الرغم من استعدادها الكامل لتقديم الخدمة والمساعدة اللازمة للعملاء في حال حدوث إشكالات تشغيلية".

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