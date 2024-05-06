"طيران الإمارات" تشغل طائرات "إيرباص إيه 350" الجديدة لـ9 وجهات

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قالت مجموعة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، إن طائرات "إيرباص إيه 350" الجديدة التي من المنتظر أن تدخل الخدمة في سبتمبر/أيلول من العام الجاري ستخدم تسع وجهات.

وأضافت طيران الإمارات في بيان لها أنه من المتوقع أن تنضم عشر طائرات جديدة من طراز إيه 350 إلى أسطولها وذلك حتى 31 مارس آذار 2025.

وأوضحت أن الوجهات تشمل البحرين والكويت ومسقط بسلطنة عمان، ومومباي وأحمد آباد في الهند وكولومبو في سريلانكا وليون في فرنسا وبولونيا في إيطاليا وإدنبرة في اسكتلندا والتي ستضاف إلى وجهة طيران الإمارات، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت طيران الإمارات إن الطائرات العشر الأولى ستكون بتقسيم الدرجات الثلاث، منها 32 مقعداً من الجيل الجديد في درجة الأعمال، و21 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية، وخصصت طيران الإمارات جميع هذه الطائرات لخدمة الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى ضمن شبكة وجهاتها، والتي ستستهلها برحلة إلى البحرين.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، "تسهم إضافة طائرة إيه 350 الجديدة إلى أسطول طيران الإمارات في تغيير قواعد اللعبة، حيث ستعزز من كفاءة خدمتنا للنقاط الإقليمية القصيرة ومتوسطة المدى، وستزيد من مرونتنا التشغيلية لوجهات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا وأوروبا".

وقالت طيران الإمارات إن إجمالي طلبيات طيران الإمارات لشراء طراز إيه 350 - 900 إلى 65 طائرة، وذلك وفق الخطط الرامية إلى دعم النمو المستقبلي للناقلة وكذلك أجندة دبي الاقتصادية.