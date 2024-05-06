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طيران

"فلاي دبي" تنقل 5 ملايين مسافر في أول 4 أشهر من 2024

بزيادة 13% في أعداد الركاب على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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قالت شركة "فلاي دبي" الحكومية، اليوم الاثنين، إنها سجلت زيادة 13% على أساس سنوي في أعداد الركاب الذين بلغوا نحو 5 ملايين مسافر في الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى 28 أبريل/نيسان.

وقالت شركة الطيران الاقتصادي المملوكة لحكومة دبي في بيان لها، إن شبكتها نمت منذ بداية عام 2024، مع بدء عملياتها إلى مومباسا ولانكاوي وبينانغ والجوف والبحر الأحمر. كما أعلنت الناقلة عن التوسع في شبكتها الأوربية مع إطلاق رحلات إلى بازل وريغا وتالين وفيلنيوس.

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وأضافت أنه مع بدء رحلات وجهاتها الموسمية الصيفية بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، تنمو شبكة الناقلة إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت "فلاي دبي" إن أسطولها ارتفع إلى 86 طائرة من طراز بونيغ 737 مع انضمام طائرتين جديدتين منذ بداية العام 2024، وتوقعت انضمام ست طائرات أخرى من المتوقع تسلمها بحلول نهاية العام وسط "التحديات المستمرة" في سلسلة التوريد والتأخير في جدول تسليم الطائرات.

يتألف أسطول "فلاي دبي" من 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و54 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

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