اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي لمصر
مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي لمصر
اقتصاد مصر

مصر تخصص قطعة أرض لإقامة مطار دولي في محافظة مطروح

بمساحة 7.5 مليون متر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 7.5 مليون متر مربع لوزارة الطيران المدني تقريبا لإقامة مطار دولي بمحافظة مطروح غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن الأرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.

كيف استفادت الشركات السعودية من الإدراج في السوق الموازية "نمو"؟ قصص اقتصادية كيف استفادت الشركات السعودية من الإدراج في السوق الموازية "نمو"؟

ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط