مصر تخصص قطعة أرض لإقامة مطار دولي في محافظة مطروح

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 7.5 مليون متر مربع لوزارة الطيران المدني تقريبا لإقامة مطار دولي بمحافظة مطروح غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن الأرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.

ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر.