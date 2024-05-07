بداية من اليوم.. سفارة فرنسا تطلق خدمة تأشيرات بدون موعد للسعوديين

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أعلنت السفارة الفرنسية في السعودية، أمس الاثنين، عن استحداث خدمة الدخول إلى مراكز VFS من دون موعد للمواطنين السعوديين ابتداءً من اليوم 7 مايو/أيار الحالي.

وأضافت السفارة أن المواطنين السعوديين سيتمكنون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون تحديد موعد، وبشرط واحد أسبقية الحضور.

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وقالت السفارة على موقعها عبر الإنترنت، إنه سيتم توفير 100 موعد في الرياض و50 موعداً في الدمام كل يوم، خلال ساعات عمل المركَزَين. وستُقدَّم الخدمة على أساس أسبقية الحضور، مع مراعاة الحصص المحدّدة يومياً.

وأضافت أنه يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة بالإضافة إلى رسوم VFS.

وأوضحت سفارة فرنسا في الرياض، أن الخدمة ستُضاف إلى خدمة حجز المواعيد، التي ستظل متاحة على موقع VFS الإلكتروني.