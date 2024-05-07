رئيس طيران الإمارات يبدي استياءه من تأخر "بوينغ" في إصلاح مشكلات 777 إكس

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أبدى رئيس مجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم اليوم الثلاثاء استياءه من شركة بوينغ التي قال إنها وعدته بإصلاح المشكلات التي تعاني منها بعض طائراتها، لا سيما برنامج طائرات 777 إكس.

وطيران الإمارات هي أكبر عميل لطائرات بوينغ 777 إكس التي ستكون أكبر طائرة ذات محركين في مجال الطيران وستتسع لنحو 400 مقعد، لكن دخولها إلى الخدمة تأخر نحو 5 سنوات بسبب مشكلات تشمل تأخير حصولها على الترخيص.

وقال الشيخ أحمد، أحد الأفراد البارزين في الأسرة الحاكمة في دبي وعضو الحكومة، إنه يعتقد بأن الترخيص سيصدر في الربع الأول من 2025، وفق "رويترز".

لكنه أضاف أن حالة الغموض التي تكتنف موعد تسليم الطائرات تضع ضغوطا على طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط على الإطلاق والتي تستخدم فقط طائرات كبيرة ذات محركين.

وذكر الشيخ أحمد أن شركة الطيران ستواصل استخدام الطائرات الحالية لفترة أطول من المتوقع نتيجة لتأخيرات 777 إكس.

وقال للصحافيين في معرض سوق السفر العربي في دبي "لست راضيا".

وعند سؤاله عن المشكلات التي تواجه إدارة بوينغ الجديدة، قال "لقد وعدوا بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإصلاح الأمر".

وتعكف بوينغ على إجراء تغييرات داخل إدارتها وسط ضغوط متزايدة من شركات الطيران والجهات التنظيمية والمستثمرين في وقت تواجه فيه أزمة متنامية في أعقاب انفصال مخرج طوارئ بطائرة 737 ماكس في أثناء تحليقها في يناير/ كانون الثاني.