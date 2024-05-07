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طيران الرياض ......
إحدى طائرات شركة طيران الرياض
طيران الرياض

مسؤول: "طيران الرياض" قد تعلن عن طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن خلال أسابيع

تعتزم تسيير رحلات إلى وجهتين جديدتين شهريا حتى عام 2030

دبي - العربية.نت
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قال فينسنت كوست، رئيس القطاع التجاري بشركة طيران الرياض، اليوم الثلاثاء، إن الشركة قد تعلن عن طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن في غضون أسابيع، كما ستطلب شراء طائرات عريضة البدن في وقت لاحق.

وتعتزم شركة الطيران السعودية الناشئة بدء العمل في يونيو/ حزيران من العام المقبل بطائرات بوينغ 787 عريضة البدن التي طلبتها في وقت سابق لكنها تقول منذ أشهر إنها ستطلب أيضا طائرات ضيقة البدن.

وقال كوست عند سؤاله عن وضع الطلبية "يجب أن ينتهي الأمر خلال الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن شركة الطيران لا تتعرض "لضغوط حقيقية" للإعلان عنها وفق "رويترز".

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وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة قد انتهت من اتفاق مع أي من إيرباص أو بوينغ بخصوص طلبية الطائرات الضيقة البدن، قال كوست إن المناقشات جارية، من دون الكشف عن اسم الشركة المصنعة للطائرة.

ووافقت طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي على شراء 39 طائرة بوينغ 787 مع حقها في شراء 33 طائرة أخرى عريضة البدن.

وقال كوست إن طيران الرياض ستبدأ في بيع التذاكر في يناير /كانون الثاني، وستطلق أولى رحلاتها بعد ستة أشهر من هذا الموعد في يونيو /حزيران.

وأضاف في مقابلة بمعرض سوق السفر العربي في دبي أن طيران الرياض ستسير في المتوسط رحلات إلى ​​وجهتين جديدتين كل شهر حتى 2030، مع تسيير رحلات جوية إلى نحو عشر وجهات معظمها دولية بنهاية 2025.

ويأتي تدشين الحكومة السعودية لطيران الرياض ضمن خطة اقتصادية طموح وأوسع لتوفير فرص عمل وتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيدا عن عوائد النفط.

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