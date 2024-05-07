"طيران الإمارات" توسع اتفاقية ربط مع "طيران ناس" السعودي

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أعلنت طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إبرامها مذكرة تفاهم مع طيران ناس بهدف توسيع اتفاقية إنترلاين (ربط) بين الناقلتين مع خطط لفتح رحلات ربط جديدة وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملاء طيران ناس عبر دبي.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أنه مع توسيع الاتفاقية، أصبح بإمكان عملاء طيران ناس حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات طيران الإمارات في السعودية إلى قائمة مختارة من الوجهات على شبكتها في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا عبر دبي.

ووفقا للبيان، توفر اتفاقية إنترلاين الحالية للعملاء خدمات ربط معززة عبر بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة وهي الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في المملكة، كما تتيح أيضا للعملاء حجز الرحلات بتذكرة سفر واحدة مع ضمان وصول حقائب سفرهم إلى وجهتها النهائية مباشرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات في البيان "سيعزز ربط شبكاتنا من التزامنا بإتاحة المجال أمام المسافرين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى المزيد من الوجهات ومساعدتهم على الاستفادة من خيارات السفر الفريدة."

وأضاف "تجسد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه سوق المملكة... ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص لتوسيع نطاق شراكتنا في المستقبل".