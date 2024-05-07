"طيران الجزيرة" الكويتية تتوقع استلام 6 طائرات جديدة من "إيرباص" في 2026

دقيقتان للقراءة

تتوقع شركة طيران الجزيرة الكويتية استلام ست طائرات جديدة من شركة إيرباص في 2026، وذلك وفقا لسجل طلبات الشراء المؤكدة لدى الشركة.

وقال رئيس القطاع المالي بالشركة كريشنان بلاكريشنان خلال مؤتمر مع المحللين لاستعراض نتائج الربع الأول من 2024 "وفقا لطلبات الشراء المؤكد لدينا، سيبدأ استلام الطائرات ابتداء من عام 2026، ونتوقع استلام ست طائرات في السنة الأولى".

كان مروان بودي رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة قال في تصريحات سابقة أن الشركة لديها خطة طموح لزيادة أسطولها إلى 50 طائرة بعدما وقعت عقدا مع ايرباص لشراء 28 طائرة بنحو 3 مليارات دولار على أن يكون وصولها بدءا من 2026 وفق وكالة "WAP".

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة باراثان باسوباثي خلال المؤتمر إلى أهمية خطط توسعة مبنى الركاب (تي5) التي تستهدف استيعاب ما يقارب 7.5 مليون راكب قبل نهاية 2026.

وذكر أن المبنى تم بناؤه بقدرة استيعابية أقل قليلا من 3 ملايين راكب، لكن الشركة هيأت المبنى ووظفته للتعامل مع وخدمة ما يقرب من 4.7 مليون راكب في 2023.

وقال "لدينا فريق مسؤول عن تحسين وتوسعة مبنى الركاب، وأنهينا مراحل تصميم تحسينات وتوسعة المبنى" التي ستعطي المزيد من العائدات التجارية للشركة.

وحول أسعار الوقود، قال باراثان إن أسعار الوقود انخفضت قليلا وفقا لتقديرات الشركة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف باراثان إن هبوط قيمة الجنيه المصري كان لها تأثير على نتائج الشركة في الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن طيران الجزيرة لم تكن هي الشركة الوحيدة المتأثرة بذلك.

وقال كريشنان رئيس القطاع المالي خلال المؤتمر إن الشركة تكبدت خسارة بقيمة 2.5 مليون دينار من صرف العملات الأجنبية وعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وبعض العملات الأجنبية الأخرى.

وأضاف أن الشركة تنقل النقد بشكل منتظم من جميع البلدان التي تعمل بها ولا تحتفظ بمبلغ كبير في مصر مما سيجعل تأثير تقلبات أسعار العملة ضئيل للغاية، موضحا أنها "تكلفة لمرة واحدة".