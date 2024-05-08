طوابير طويلة وازدحام شديد في مطارات بريطانيا بعد مشكلة تقنية

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تسببت مشكلة تقنية في مطارات بريطانيا تتعلق بالبوابات الإلكترونية لمراقبة الجوازات في طوابير طويلة ما دفع الموظفين في المطارات إلى إنهاء إجراءات المسافرين يدويا.

وأكدت سلطات المطارات بما في ذلك مطار هيثرو في لندن وجاتويك أن مشكلة البوابات الإلكترونية تسببت في تأخيرات يوم أمس.

فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول طبيعة الخلل الفني أو كيفية حدوثه.

نشر مسافرون صورا لخطوط طويلة في المطارات في جميع أنحاء البلاد، حيث أُجبر جميع الركاب القادمين على استخدام مكاتب جوازات السفر التقليدية، بدلاً من البوابات الآلية المجهزة بأجهزة مسح جوازات السفر الإلكترونية.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت في مايو من العام الماضي، عن إصلاح مشكلة فنية تسببت في توقف بوابات الحدود الإلكترونية في المطارات في جميع أنحاء البلاد عن العمل، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة للمسافرين الذين يدخلون المملكة المتحدة في بداية عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.