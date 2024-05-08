"الخطوط السعودية" تخصص 1.2 مليون مقعد لموسم الحج

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كشفت مجموعة الخطوط السعودية تخصيصها 1.2 مليون مقعد ضمن أسطول طائراتها البالغ أكثر من 150 طائرة لنقل الحجاج خلال موسم العام الحالي ضمن خطتها التشغيلية.

وقالت السعودية في بيان إن فترة العمليات التشغيلية للناقل الوطني خلال موسم حج العام الجاري في مرحلتي القدوم والعودة تبلغ 74 يوما تبدأ في غرة ذي القعدة القادم الموافق التاسع من مايو/آيار.

وأضافت أنها ستستقبل الحجاج عبر خمسة مطارات داخلية متمثلة في مطارات جدة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، وينبع، فيما يخدم الحجاج أكثر من 11 ألفا يمثلون موظفي الصفوف الأمامية وفنيي صيانة طائرات بهدف ضمان انسيابية الحركة بالمطارات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت أنه سيتم خدمة 120 ألف حاج عبر مبادرة طريق مكة، في الوقت الذي ستتواصل خدمة "حج بلا أمتعة"، وسيتم في هذا الشأن مناولة 270 ألف حقيبة علاوة على 240 ألف عبوة زمزم.