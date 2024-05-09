"أفيليس": تسليم أول طائرتين من طراز بوينغ 737-8 لـ"طيران الهند إكسبريس"

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أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات "أفيليس - AviLease" -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، عن نجاح عملية تسليم طائرتين من طراز بوينغ 8-737 مؤجرتين لشركة طيران الهند إكسبريس، وهي الدفعة الأولى من ست طائرات سيتم تسليمها في عامي 2024 و2025.

وتُعد طائرة بوينغ 8-737، من أكثر الطائرات ذات البدن الضيق، التي تحقق كفاءة في استهلاك الوقود واستدامة وتقدمًا تقنيًا في السوق، كما تعكس عمليات التسليم، وتيرة وإيقاع عمل AviLease، التي تسعى إلى بناء مجموعة متنوعة من أحدث الطائرات ذات البدن العريض والضيق المتوفرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـشركة "أفيليس AviLease ": إدوارد أوبريان، مواصلة العمل لتعزيز الشراكات مع شركة الطيران منخفضة التكلفة المتنامية موضحا أن الشركة تعمل على تحقيق مهمة صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما تدعم "أفيليس"قطاع الطيران المزدهر وتُشكل عنصر تمكين لدفع الاستدامة المالية ضمن قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية 2030، ومواصلة الشركة جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعي الطيران والتمويل وفق الرئيس التنفيذي للشركة.

وبيّن أن عملية التسليم الأخيرة تُشكل دلالة واضحة على التوسع العالمي لشركة AviLease، التي تتولى مهمة توفير خدمات تأجير مستدام وفعال لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وتؤدي دوراً رئيسياً فعالاً في توسيع نطاق منظومة قطاع الطيران في المملكة.