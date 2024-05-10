"بوينغ" تواجه أياماً صعبة.. 3 حوادث في أقل من 48 ساعة

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ما زالت سلسلة حوادث "بوينغ" مستمرة، والحظ العاثر يلاحق طائراتها أينما حطّت!... إذ سجلت الشركة 3 حوادث في أقل من 48 ساعة.

وتنوعت حوادث "بوينغ" بين انحراف عن المدرج في مطار داكار بالسنغال، وانفجار الإطار الأمامي في أنطاليا، وتعطل في العجلات الأمامية في إسطنبول بتركيا.

طائرة شحن من طراز بوينغ تهبط بدون العجلات الأمامية في إسطنبول

واشتعلت النيران في طائرة بوينغ 737 تقل 85 شخصاً وانزلقت عن المدرج في المطار الرئيسي في السنغال، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من بينهم الطيار، حسبما قال وزير النقل في البلاد يوم الخميس، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

تم إجلاء الركاب من الطائرة المحترقة، ووصف بعضهم حالة "الذعر التام" أثناء محاولتهم النجاة بحياتهم.

كانت رحلة الخطوط الجوية السنغالية التي تديرها شركة ترانس إير متوجهة إلى باماكو في مالي المجاورة في وقت متأخر الأربعاء وعلى متنها 79 راكبا وطياران وأربعة من أفراد الطاقم، عندما وقع الحادث في مطار بليز دياني الدولي، على بعد حوالي 50 كيلومترا (31 ميلا) من دكار.

لم يتضح على الفور سبب اشتعال النيران في طائرة بوينغ 737-300 وانزلاقها عن المدرج. أضاف الوزير أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما تم نقل الآخرين إلى أحد الفنادق للراحة.

فضلا عن التسبب بإغلاق مطار دكار الدولي لمدة ساعات!

وفي جنوب تركيا، وتحديدا أنطاليا، شهدت انفجار الإطار الأمامي لطائرة "بوينغ رحلة GFX 184" عند هبوطها، والحادث وقع في رحلة كانت متجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى إسطنبول.

فيما شهد مطار في إسطنبول بتركيا، هبوط طائرة شحن (GFX MAP رحلة من باريس إلى إسطنبول) دون العجلات الأمامية، حيث استخدمت الطائرة جهاز الهبوط الخلفي الخاص بها، فيما اصطدمت مقدمة الطائرة وجسمها الأمامي بالأرض.

وتتسع حوادث شركة "بوينغ" يوما بعد يوم منذ بداية العام الجاري، إذ شهدت " بوينغ" أكثر من 4 حوادث خلال هذه الفترة فقط من بين هذه الحوادث سقوط إطار طائرة أثناء إقلاعها.

وفي يناير الماضي، وبحادثة مريعة، انفصل باب الطوارئ لإحدى طائراتها في الجو، وقد أثارت سلسلة حوادث "بوينغ" المتكررة الرعب، وأدت إلى فتح تحقيقات عدة.