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نمو أرباح "طيران الإمارات" بنسبة 71% إلى 18.7 مليار درهم

للسنة المالية 2023 - 2024

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قال رئيس مجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الاثنين إن أرباح المجموعة ارتفعت 71% على أساس سنوي إلى 18.7 مليار درهم في السنة المالية 2023 - 2024.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد وهو رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي أيضاً على منصة "إكس" إن إيرادات المجموعة زادت 15% إلى 137.3 مليار درهم، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأشار إلى أن الأرصدة النقدية لمجموعة طيران الإمارات بلغت 47.1 مليار درهم فيما تبلغ الاستثمارات لتعزيز القدرات المستقبلية 111 مليار درهم.

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كان الرئيس الأعلى لشركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قال أخيراً في مقابلة مع "العربية Business"، إن أحد أسباب زيادة عدد طائرات الشركة التي يتم تحديثها حاليا هو تأخير تسليم شركة بوينغ لطائراتها، مضيفا أن الإدارة الجديدة للشركة تعهدت بالالتزام بموعد التسليم المتفق عليه.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد، أن طيران الإمارات تحدث أسطول الطائرات لتعطي تجربة ترتقي لتطلعات المسافرين.

وتابع: "الحوار مع "بوينغ" بخصوص طراز "777X" مستمر ونتمنى الالتزام بمواعيد التسليم".

وقال إن هناك طائرات جديدة من طراز "إيرباص A350" ستدخل الخدمة لدى "طيران الإمارات" هذا العام.

وأشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى عدم رضائه عن التأخير في تسلم طلبيات الطائرات من شركة بوينغ، مطالبا الإدارة الجديدة ببذل الجهد لمعالجة التأخير في تسليم طائرات طراز "777X".

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