اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
جواز سفر سعودي
جواز سفر سعودي
سياحة السعودية

"الجوازات" السعودية تصدر "تنبيهاً هاماً" لكل من يرغب في السفر خارج المملكة

استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه من يرغب في السفر من المواطنين إلى خارج المملكة يجب عليه تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" وسيكون ذلك للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من (6) أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.

ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.

وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

هذه أقوى جوازات السفر في عام 2023 سياحة وسفر سفر هذه أقوى جوازات السفر في عام 2023

ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بلينكن ينقل تهديدات صريحة من بايدن إلى إسرائيل بشأن عملية اجتياح رفح بلينكن ينقل تهديدات صريحة من بايدن إلى إسرائيل بشأن عملية اجتياح رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط