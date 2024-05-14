اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مطار الملك خالد
مطار الملك خالد الدولي بالرياض
طيران

ارتفاع عدد الركاب في مطارات السعودية 26% إلى 112 مليون راكب في 2023

نمو في عدد الرحلات الداخلية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في المملكة لعام 2023، حيث أوضحت نتائج النشرة أن عدد الركاب في مطارات المملكة بلغ حوالي 112 مليون راكب بزيادة قدرها 26% عن عام 2022.

وبلغ عدد الركاب عبر الرحلات الدولية في مطارات المملكة 61 مليون راكب بمعدل زيادة 46% عن عام 2022، فيما كان عدد الركاب عبر الرحلات الداخلية في مطارات المملكة 51 مليون راكب بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الرحلات الداخلية في مطارات المملكة بلغ 421 ألف رحلة بمعدل ارتفاع قدره 2% عن عام 2022، فيما بلغ عدد الرحلات الدولية في مطارات المملكة ما يقارب 394 ألف رحلة بمعدل ارتفاع 36% عن عام 2022، نقلا عن "واس".

نمو صافي ربح "سبينس" بدبي 13% إلى 75 مليون درهم في الربع الأول شركات شركات نمو صافي ربح "سبينس" بدبي 13% إلى 75 مليون درهم في الربع الأول

وبلغت كميات الشحن في مطارات المملكة 918 ألف طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2022، وكان شهر ديسمبر/كانون الثاني أعلى الأشهر لعام 2023، في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن.

وكشفت النشرة عن تحقيق المملكة ارتفاعاً في معدل الربط الجوي الدولي لعام 2023، بواقع 9 مراتب لتصل بذلك إلى المرتبة 18 مقارنة بعام 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الدول التي تم الوصول اليها من جميع مطارات المملكة 86 دولة بزيادة قدرها 12% عن عام 2022، وعدد الوجهات 148 وجهة بمعدل ارتفاع 47% عن عام 2022.

وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعام 2023 في جميع مطارات المملكة قد بلغ 116 مليون راكب سنوي، وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي الأعلى بمعدل 45 مليون راكب سنوي، يليه مطار الملك خالد الدولي بمعدل 37 مليون راكب سنوي، وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بمعدل 13 مليون راكب سنوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط