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وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب
سياحة السعودية

وزير السياحة السعودي: الطلب على التراخيص في القطاع ارتفع بنسبة 90%

دبي - العربية.نت
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قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن الطلب على التراخيص في القطاع السياحي بالمملكة ارتفع بنسبة 90%.

وأضاف الخطيب في كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة "المستقبل العظيم" السعودية - البريطانية (GREAT FUTURES) في الرياض، أن المملكة أصبحت مركزا للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار ريال.

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ولفت إلى أن قطاع السياحة يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستمر فعاليات مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم على مدار يومين بمشاركة 800 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية وبريطانيا؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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