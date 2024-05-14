وزير السياحة السعودي: الطلب على التراخيص في القطاع ارتفع بنسبة 90%

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن الطلب على التراخيص في القطاع السياحي بالمملكة ارتفع بنسبة 90%.
وأضاف الخطيب في كلمة له ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة "المستقبل العظيم" السعودية - البريطانية (GREAT FUTURES) في الرياض، أن المملكة أصبحت مركزا للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار ريال.
رئيس "نيوم": عدد عمال المشروع سيرتفع إلى 200 ألف عامل العام المقبل
ولفت إلى أن قطاع السياحة يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستمر فعاليات مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم على مدار يومين بمشاركة 800 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية وبريطانيا؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
-
السياحة السعودية: وقعنا 40 مذكرة وشراكة في معرض سوق السفر العربياختتمت الهيئة السعودية للسياحة مشاركتها بمعرض "سوق السفر العربي" الذي أقيم خلال ... السعودية
-
هيئة السياحة لـ"العربية": رحلات دولية مباشرة لـ" مناطق المرتفعات " السعوديةفي إطار تعزيز الاهتمام بالوجهات السياحية السعودية، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة ... السعودية
-
وزير السياحة للعربية: نمو عدد السياح في السعودية 10% بالربع الأول من 2024قال إن إنفاق السائحين زاد 17% خلال أول 3 أشهر من العام أخبار حصرية