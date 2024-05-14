"القدية" للاستثمار تعلن دخول "سفن" لتصبح ضمن مجموعتها

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، المطورة لمفهوم اللعب والرائدة عالمياً في مجال الترفيه، عن دخول شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" لتصبح ضمن مجموعة شركاتها، وذلك بما يُعززّ منظومة العمل، ويحقّق التكامل بين أنشطتهما في القطاع.

وتدعم "سفن" من خلال انضمامها إلى شركة القدية للاستثمار، أهداف المجموعة في تطوير مفهوم اللعب وتعزيز المواهب والقدرات المحلية، إضافة لرفع مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة، وفقاً لـ"واس".

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وتهدف "سفن" لإعادة تعريف مفهوم الترفيه على مستوى المملكة وتعزيز تجارب الترفيه للزوار من خلال تطوير وتشغيل 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة باستثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار ريال.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب لشركة "القدية" للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة "سفن" عبد الله بن ناصر الداود:" يعد دخول شركة "سفن" ضمن شركة "القدية" للاستثمار خطوة هامة تعزز من قدرتنا على تشجيع جميع سكان المملكة، من مواطنين ومقيمين وزوار، على تبني مفهوم اللعب ونشر البهجة، بما له من تأثير إيجابي على المجتمع ككل، كما تهدف لتنمية المعرفة والمهارات والإبداع لدى الأفراد.

وتهدف الخطوة إلى إيجاد مفهوم جديد من المرح، وتحسين جودة الحياة، من خلال بناء منظومة ترفيهية متكاملة وغير مسبوقة، قادرة على المساهمة بقوة في خطة تنويع اقتصاد المملكة ".