الأردن يسجل 529 مليون دولار من الدخل السياحي خلال أبريل

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أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني تسجيل الدخل السياحي خلال شهر أبريل/نيسان من الماضي نحو 375.2 مليون دينار (529.2 مليون دولار).

وبحسب النتائج، فإن ذلك يعتبر تراجعاً بنسبة 2.6%. مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية،

أما خلال الأربعة شهور الأولى من 2024 فقد سجل الدخل السياحي بالأردن انخفاضاً نسبته 4.9% ليبلغ ما قيمته 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).

يشار إلى أنه مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا يتوقع المراقبون نموا في السياحة العام الحالي، بل يحاول الأردن جاهدا الحفاظ على المستويات التي سجلها العام الماضي.

ويعتبر الأردن من مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط على مدار العام، وتعد مدينة العقبة في الجنوب من أهم المناطق السياحية في البلاد بالإضافة إلى البتراء ووادي رم والبحر الميت الذي يشتهر بالسياحة العلاجية، إلى جانب المعالم الأثرية والتاريخية في كل من جرش وعجلون والكرك.

وارتفعت إيرادات القطاع السياحي بالأردن خلال عام 2023 بنحو 27% إلى 7.4 مليار دولار مقارنة مع العام السابق، وبلغ عدد السياح 6.3 مليون سائح.