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جهاز أبوظبي للاستثمار مناسبة
جهاز أبوظبي للاستثمار مناسبة
طيران

تحالف بقيادة إماراتية يتجه للاستحواذ على "مطارات ماليزيا"

تدير 40 مطاراً

كوالالمبور - رويترز
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أعلن تحالف مكون من عدة مؤسسات استثمارية، بقيادة صندوق الثروة السيادية الماليزي "خزانة" وجهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الأربعاء عن عرض مشروط للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية دون أن تدخل في ملكيته في شركة "مطارات ماليزيا بيرهاد" القابضة.

وذكر التحالف في بيان مشترك أن من بين المساهمين شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار وصناديق تديرها "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز".

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وقال التحالف إنه يعتزم وضع مطارات ماليزيا بيرهاد القابضة على مسار النمو المستدام على المدى الطويل، مع التركيز على صيانة وتحديث البنية التحتية للمطار وتعزيز مستويات خدمة المسافرين وتحسين شبكة شركات الطيران.

وتأسست "مطارات ماليزيا بيرهاد" القابضة في عام 1992، وتدير 39 مطارا في أنحاء ماليزيا بالإضافة إلى مطار دولي واحد في تركيا، وفقا لموقعها على الإنترنت.

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