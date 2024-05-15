اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الخطوط الجوية القطرية (رويترز)
الخطوط الجوية القطرية (رويترز)
طيران

"الخطوط القطرية": على "إيرباص" و"بوينغ" تقليل تأخير تسليم الطائرات الجديدة

أكدت أنها غير قادرة على تلبية الطلب المرتفع على السفر في فترة ما بعد كوفيد-19 بسبب نقص الطائرات الجديدة

سيول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء أن شركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات بحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مورديهما لتقليل فترة التأخير في تسليم الطائرات الجديدة، وهو التأخير الذي يعيق قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب على السفر.

وقال بدر محمد المدير خلال جلسة نقاشية بمنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة "إننا... نبذل قصارى جهدنا حقا لمساعدة كل من بوينغ وإيرباص ونحاول إيجاد حلول لهما للتأكد من أنهما تسلمان (الطائرات)".

الخطوط القطرية تدرس شراء 150 طائرة عريضة البدن

وأضاف "أعلم أنهما تتعرضان لضغوط كبيرة فيما يتعلق بسوق سلاسل التوريد... لكنهما بحاجة إلى ممارسة ضغوط إضافية على هؤلاء الموردين للتأكد من أن خسائر شركات الطيران ستتوقف".

الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعه لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2023-2024 اقتصاد اقتصاد مصر الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعه لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2023-2024

وانتعش الطلب على السفر الجوي بعد جائحة فيروس كورونا، لكن شركات تصنيع الطائرات تجد صعوبات في العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة بسبب تعطل سلاسل التوريد وأزمة السلامة في بوينغ.

وذكر مير أن الخطوط الجوية القطرية غير قادرة على تلبية الطلب المرتفع على السفر في فترة ما بعد كوفيد-19 بسبب نقص الطائرات الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
انهيار القطاع الزراعي في دارفور بسبب الحرب.. وقلة الأمطار تفاقم الأزمة انهيار القطاع الزراعي في دارفور بسبب الحرب.. وقلة الأمطار تفاقم الأزمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط