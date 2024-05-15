"الخطوط القطرية": على "إيرباص" و"بوينغ" تقليل تأخير تسليم الطائرات الجديدة

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ذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء أن شركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات بحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مورديهما لتقليل فترة التأخير في تسليم الطائرات الجديدة، وهو التأخير الذي يعيق قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب على السفر.

وقال بدر محمد المدير خلال جلسة نقاشية بمنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة "إننا... نبذل قصارى جهدنا حقا لمساعدة كل من بوينغ وإيرباص ونحاول إيجاد حلول لهما للتأكد من أنهما تسلمان (الطائرات)".

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وأضاف "أعلم أنهما تتعرضان لضغوط كبيرة فيما يتعلق بسوق سلاسل التوريد... لكنهما بحاجة إلى ممارسة ضغوط إضافية على هؤلاء الموردين للتأكد من أن خسائر شركات الطيران ستتوقف".

وانتعش الطلب على السفر الجوي بعد جائحة فيروس كورونا، لكن شركات تصنيع الطائرات تجد صعوبات في العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة بسبب تعطل سلاسل التوريد وأزمة السلامة في بوينغ.

وذكر مير أن الخطوط الجوية القطرية غير قادرة على تلبية الطلب المرتفع على السفر في فترة ما بعد كوفيد-19 بسبب نقص الطائرات الجديدة.