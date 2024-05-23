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بوينغ

إدارة الطيران الفيدرالي: "بوينغ" تواجه طريقا طويلا لمعالجة قضايا السلامة

المهلة الممنوحة للشركة للتصدي لقضايا مراقبة جودة التصنيع تنتهي الأسبوع المقبل

دبي - العربية.نت
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قال رئيس إدارة الطيران الفيدرالي، إن صانعة الطائرات الأميركية شركة "بوينغ" تواجه طريقا طويلا لمعالجة قضايا السلامة على طائراتها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالي قد أمهلت في فبراير الماضي شركة بوينغ 90 يوما لوضع خطة شاملة للتصدي لقضايا مراقبة جودة التصنيع ومنعتها حينها من التوسع في إنتاج طائرات من طراز 737 ماكس.

بعد حادثة "الخطوط السنغافورية".. هل تصبح سلامة الطيران قضية تنافسية؟

وتنتهي المهلة الممنوحة لشركة بوينغ الأسبوع المقبل.

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جاء ذلك بعد سلسلة حوادث تعرضت لها طائرات من تصنيع بوينغ خلال الأشهر الماضية كان آخرها حادث لرحلة طيران السنغافورية هذا الأسبوع.

وبحسب تقرير من اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" يخص تقييمات سلامة الطيران، فإن التقرير يشير إلى أن عددا من الشركات تقوم بإعداد تقارير حول تقييم أو تصنيف شركات الطيران ومقارنتها مع الشركات الأخرى، وترى "إياتا" أنه لا توجد معايير أو مقاييس موضوعية يمكن من خلالها القيام بذلك، وأن سلامة الطيران لا ينبغي أن تصبح قضية تنافسية لأنها تنتهك موقف الصناعة بأن السلامة هي الأولوية القصوى.

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