طائرة "فوكر 100" تابعة للخطوط الإيرانية‬⁩ تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار أردبيل

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نفذت طائرة "فوكر 100" تابعة للخطوط الإيرانية‬⁩ هبوطا اضطراريا في مطار أردبيل،‬⁩ فيما تم نقل الركاب إلى مدينة ⁧تبريز‬⁩.

وأفاد مدير عام المطارات في محافظة أردبيل محمد قصابي، بأن طائرة ركاب من طراز فوكر 100 كانت متجهة من طهران إلى مدينة تبريز، قامت بهبوط اضطراري في مطار أردبيل، بسبب خلل فني، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

كما ذكر أنه لم تقع خسائر في الأرواح في الحادثة، لكن اشتكى 4 أشخاص من غثيان شديد وصداع وألم في الأذن بعد الهبوط الاضطراري وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

ولم يدل المسؤول الإيراني بتفاصيل أكثر حول الحادثة، فيما أعلنت جامعة أردبيل للعلوم الصحية أنه تم إرسال 7 سيارات إسعاف، وحافلة، إلى المطار، عقب تلقي بلاغ بالهبوط الاضطراري، ووضع المستشفيات في حالة تأهب.

وطائرة الركاب التي قامت بهبوط اضطراري تتبع لشركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وتلحق العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضررا كبيرا بقطاع الطيران المدني في إيران.

وتواجه إيران التي لا تستطيع تجديد أسطول طائراتها القديم بسبب العقوبات صعوبات كبيرة في استيراد قطع غيار الطائرات، ما يؤدي لحدوث أعطال فنية وحوادث خلال الرحلات الجوية بين الفينة والأخرى.

وطائرة الركاب Fokker-100 هولندية الصنع وتوقف إنتاجها في عام 1998.

يذكر أن حادثة اليوم تأتي بعد أيام من سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برفقة وزير خارجيته وعدد من المسؤولين، ما أدى إلى مصرعهم جميعاً.