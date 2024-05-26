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أميركا تسجل رقماً قياسياً للمسافرين جواً في يوم واحد عند نحو 3 ملايين

في أعلى رقم على الإطلاق

واشنطن - رويترز
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قالت إدارة أمن النقل الأميركية إنها سجلت 2.95 مليون راكب بالمطارات أول أمس الجمعة، وذلك في أعلى رقم في يوم واحد على الإطلاق.

ويتزامن الرقم القياسي مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الذي يمثل بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة "إيرلاينز فور أميركا" لشركات الطيران الأميركية الكبرى عددا قياسيا للمسافرين خلال الصيف يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.

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وقالت الإدارة إن عدد الركاب يوم الجمعة حطم الرقم القياسي المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الذي شهد ما يقرب من 2.91 مليون مسافر.

وقالت المجموعة إن شركات الطيران الأميركية تخطط لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف، بزيادة ما يقرب من 1400 رحلة مقارنة بعام 2023، أو 5.6%، عندما نقلت 255 مليون مسافر.

وتشمل توقعات موسم السفر الصيفي الفترة من أول يونيو/حزيران وحتى 31 أغسطس/آب.

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