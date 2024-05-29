طيران
ارتفاع أرباح وإيرادات طيران العال الإسرائيلية في الربع الأول
شركات الطيران الأجنبية أوقفت رحلاتها لإسرائيل بسبب الصراع في غزة
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
تحولت طيران العال الإسرائيلية لتحقيق أرباح صافية في الربع الأول من العام بدفعة من طلب قوي في وقت أوقفت فيه شركات طيران أجنبية رحلاتها لإسرائيل بسبب الصراع في غزة.
وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها ربحت 80.5 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقابل خسارة 34.4 مليون دولار قبل عام.
وارتفعت الإيرادات 48% إلى 738 مليون دولار، وفقا لـ "رويترز".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"كيبك": مصفاة الزور" ترفع الطاقة التكريرية للكويت إلى 1.415 مليون برميل يوميا
تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا من خام التصدير الكويتي الخفيف
طاقة
-
تعرف على البديل المثالي لخرائط غوغل
تعرف على البديل المثالي لخرائط غوغل
أسواق العربية 1230
-
فيديو.. كيف أدخل غوغل الدكاء الاصطناعي على خرائطه؟
كيف أدخل غوغل الدكاء الاصطناعي على خرائطه
أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية