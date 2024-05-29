مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
طيران العال
طيران العال الإسرائيلية
طيران

ارتفاع أرباح وإيرادات طيران العال الإسرائيلية في الربع الأول

شركات الطيران الأجنبية أوقفت رحلاتها لإسرائيل بسبب الصراع في غزة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تحولت طيران العال الإسرائيلية لتحقيق أرباح صافية في الربع الأول من العام بدفعة من طلب قوي في وقت أوقفت فيه شركات طيران أجنبية رحلاتها لإسرائيل بسبب الصراع في غزة.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها ربحت 80.5 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقابل خسارة 34.4 مليون دولار قبل عام.

وارتفعت الإيرادات 48% إلى 738 مليون دولار، وفقا لـ "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عقبات أمام مقترح بايدن لوقف حرب غزة عقبات أمام مقترح بايدن لوقف حرب غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط