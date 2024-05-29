ارتفاع أرباح وإيرادات طيران العال الإسرائيلية في الربع الأول

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تحولت طيران العال الإسرائيلية لتحقيق أرباح صافية في الربع الأول من العام بدفعة من طلب قوي في وقت أوقفت فيه شركات طيران أجنبية رحلاتها لإسرائيل بسبب الصراع في غزة.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها ربحت 80.5 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقابل خسارة 34.4 مليون دولار قبل عام.

وارتفعت الإيرادات 48% إلى 738 مليون دولار، وفقا لـ "رويترز".