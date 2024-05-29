"طيران السلام" العمانية تسيّر رحلات مباشرة من مسقط إلى القاهرة 15 يونيو المقبل

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تبدأ شركة طيران السلام العمانية في 15 يونيو المُقبل تسيير أولى رحلاتها المباشرة من مسقط إلى القاهرة عبر مطار سفنكس الدولي بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.

ويعد خط طيران السلام المباشر إلى القاهرة خطوةً مهمةً لتوسيع خيارات السفر وتسهيل حركة السفر بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ما يُعزّز الروابط بين الشعبين والتبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لطيران السلام أحمد الشيذاني، إن تسيير الرحلات المباشرة بين مسقط والقاهرة عبر مطار سفنكس الدولي يعد وسيلةً لربط المسافرين بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بهذه الوجهة.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن مطار سفنكس الدولي بالقاهرة يُتيح الوصول مباشرة إلى المعالم الرئيسة في المدينة بما في ذلك أهرامات الجيزة الشهيرة وأبو الهول والمتحف المصري.