السعودية تعلن تسيير أول رحلة طيران مباشر من الدمام إلى النجف بالعراق

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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم السبت، انطلاق أولى الرحلات المباشرة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى مدينة النجف في العراق على الناقل السعودي طيران ناس.

وأضاف الهيئة في بيان أن هذه الرحلات، بجانب تلك التي يتم تسييرها إلى مدينتي بغداد وأربيل العراقيتين، تأتي أيضا في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعما لعمليات التنقل بين البلدين وامتدادا "للعلاقات الوثيقة" التي تربطهما.

وكانت الهيئة أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي أن الرحلات المباشرة إلى النجف تأتي "انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، وأكثر من 250 وجهة في العالم".