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يوساكو مايزاوا
يوساكو مايزاوا
الفضاء

الملياردير الياباني مايزاوا يلغي رحلة "دير مون" الخاصة حول القمر

الفريق كان يهدف إلى القيام برحلة حول القمر وتضم عدداً من المشاهير

طوكيو - رويترز
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أعلنت مهمة "دير مون"، التي كان يقال إنها ستكون أول رحلة خاصة حول القمر، اليوم السبت، أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا قرر إلغاءها.

وقالت المهمة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الفريق كان يهدف في الأساس إلى القيام برحلة حول القمر وتضم عددا من المشاهير بحلول نهاية العام الماضي، لكن ذلك صار "غير ممكن".

وأضافت "في غياب جدول زمني واضح ويقين على المدى القريب، اتخذ مايزاوا بقلب مثقل القرار الحتمي بإلغاء المشروع... إلى جميع الذين دعموا هذا المشروع وكانوا يترقبون هذا المسعى، نقدر ذلك بشدة ونعتذر عن هذه النتيجة".

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