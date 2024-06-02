مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
طائرة من طراز بوينغ - آيستوك
طائرة من طراز بوينغ - (آيستوك)
طيران

مصادر ترجح عدم توجيه اتهامات لمسؤولين تنفيذيين في "بوينغ" بشأن حادثي طيران

الحادثان أديا لمقتل 346 شخصاً.. وسقوط الدعوى بالتقادم على الأرجح

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه من غير المرجح توجيه اتهامات جنائية إلى المسؤولين التنفيذيين في شركة بوينغ بشأن حادثين وقعا في عامي 2018 و 2019 وتسببا في مقتل 346 شخصا وذلك بسبب سقوط الدعوى بالتقادم على الأرجح.

جاء ذلك خلال اجتماع مع عائلات الضحايا.

والموعد النهائي للمقاضاة في معظم الجرائم الاتحادية هو خمس سنوات.

وخلصت وزارة العدل في منتصف مايو/أيار بأن بوينغ انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021 الذي وفر الحماية للشركة من الملاحقة الجنائية في الحادثين المميتين.

الذهب مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي أسواق المال الذهب الذهب مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

ووافق المدعون على مطالبة القاضي بإسقاط تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ما دامت تمتثل بوينغ لشروط الاتفاق على مدى ثلاث سنوات تنتهي في السابع من يناير كانون الثاني 2024.

لكن واقعة انفصال باب إحدى طائرات بوينغ أثناء تحليقها في الجو قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق كشفت عن استمرار مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة. وحدثت هذه الواقعة على متن طائرة بوينغ 737 ماكس 9 الجديدة أثناء رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الخامس من يناير/كانون الثاني.

ولدى بوينغ مهلة حتى 13 يونيو/حزيران للإعلان عن أي تعارض تجاه ما خلصت إليه تحقيقات الإدارة في انتهاك اتفاق عام 2021.

وأمام المسؤولين مهلة حتى السابع من يوليو/تموز لإبلاغ قاض اتحادي في تكساس بخططها.

وتقول بوينغ إنها تعتقد أنها "احترمت شروط الاتفاق" وتتطلع إلى الرد على وزارة العدل.

ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.

وتدرس الوزارة عدة خيارات منها ما إذا كانت ستقاضي بوينغ أو تمدد اتفاق الحماية لمدة عام. ويمكن للمسؤولين أيضا الدخول في اتفاق جديد لتأجيل الدعاوى القضائية أو التوصل إلى اتفاق بعدم المقاضاة لا يتضمن إشراف المحكمة.

كما يمكن للمسؤولين السعي أيضا إلى التفاوض على اتفاق للإقرار بالذنب مع بوينغ بشأن تهمة الاحتيال لعام 2021 أو محاكمة الشركة بسبب ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط