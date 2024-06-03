"التايمز": شركات الطيران تعتزم تشديد معايير السلامة لحماية المسافرين

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تعتزم شركات الطيران تعديل معايير السلامة بعد الحادثة الأخيرة التي حصلت لطائرة "سنغابور إيرلاينز" وتبحث الإجراءات الجديدة حث الركاب على ارتداء أحزمة الأمان طوال فترة الرحلات وليس عند إضاءة إشارة ربط الأحزمة فقط كما هو معمول به الآن هذا بحسب ما ذكرته صحيفة التايمز.

يأتي ذلك بعد حادث الخطوط الجوية السنغافورية الذي أدى إلى وفاة مواطن بريطاني متأثراً بنوبة قلبية وإصابة 60 شخصاً آخرين بجراح بسبب مطبات هوائية عنيفة استمرت لنحو ست دقائق.

وبحسب تقرير من اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" يخص تقييمات سلامة الطيران، فإن التقرير يشير إلى أن عددا من الشركات تقوم بإعداد تقارير حول تقييم أو تصنيف شركات الطيران ومقارنتها مع الشركات الأخرى، وترى "إياتا" أنه لا توجد معايير أو مقاييس موضوعية يمكن من خلالها القيام بذلك، وأن سلامة الطيران لا ينبغي أن تصبح قضية تنافسية لأنها تنتهك موقف الصناعة بأن السلامة هي الأولوية القصوى.