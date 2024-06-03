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طائرة شركة أكاسا إير الهندية
طائرة شركة أكاسا إير الهندية
طيران

السعودية تصرح لـ"أكاسا إير" الهندية ببدء تشغيل رحلات منتظمة إلى المملكة

الرحلات ستكون بين "أحمد أباد وجدة" و"مومباي وجدة" بواقع 14 رحلة أسبوعية

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، اليوم الاثنين، عن التصريح لشركة أكاسا أير الهندية ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين الهند والمملكة.

وقالت الهيئة في منشور على "منصة إكس" إن الرحلات التي ستنطلق اعتبارا من الثامن من يونيو/ حزيران ستكون بين أحمد أباد وجدة، ومومباي وجدة بواقع 14 رحلة أسبوعية، واعتبارا من الرابع من يوليو/ تموز بين مومباي والرياض بواقع سبع رحلات أسبوعية.

وأضافت أن القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم.

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