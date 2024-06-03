المغرب: عائدات السياحة بالعملة الصعبة تنمو 10.6% في أبريل

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قالت وزارة السياحة في المغرب إن العائدات السياحية بالعملة الصعبة عادت إلى النمو في أبريل 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بشهر أبريل 2023.

وأضافت في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه "تم تسجيل حوالي 8 مليارات درهم في أبريل، بلغت العائدات حتى نهاية أبريل 2024 حوالي 31.9 مليار درهم، مما يعيدها تقريبًا إلى المستوى الذي لوحظ خلال سنة 2023. ويعكس هذا الأداء الحيوية المتزايدة للسياحة المغربية ويعزز آفاق النمو لنهاية السنة".

وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: "كان الانتعاش في عائدات السياحة في أبريل متوقعًا بالنظر إلى عدد الوافدين، وهو ما يظهر أن بلدنا تظل وجهة مفضلة، قادرة على تحقيق عائدات مهمة. سنواصل تعزيز عرضنا السياحي، خاصة من خلال تنويع الأنشطة الترفيهية، لتحقيق هدفنا في الوصول إلى 120 مليار درهم بحلول سنة 2026. السياحة ركيزة أساسية لاقتصادنا، ونحن ملتزمون بتعزيز مساهمتها بشكل أكبر".