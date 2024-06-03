رئيس "إياتا": صناعة الطيران تشعر بالإحباط بسبب المشكلات التي واجهتها "بوينغ"

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قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ويلي والش إن الرئيس التنفيذي المقبل لشركة بوينغ يجب أن يكون لديه فهم للأسباب التي أدت إلى أزمتها الحالية وأن يكون مستعدًا للبحث في الخارج عن أمثلة لأفضل الممارسات الصناعية.

وأضاف والش: "ليس من حقي أن أقول من يجب أن يدير شركة بوينغ، ولكن أعتقد أن فهم الأخطاء التي حدثت في الماضي، أمر مهم للغاية، تستفيد صناعتنا من التعلم من الأخطاء، ومشاركة هذا التعلم مع الجميع. لذا فإن الاعتراف بالخطأ الذي حدث، والنظر في أفضل الممارسات، والنظر في ما يفعله الآخرون، والتأكد من وجود الثقافة حيث تصبح هذه القضايا واضحة وواعية للبعض، وتصبح واضحة وواعية للجميع".

وتابع: "أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية أن تكون لدينا هذه الثقافة داخل صناعة لا تتمتع بالأمان، حيث يشعر الناس بالأمان عند رفع أيديهم والقول إن الأمور لا تسير بالطريقة التي ينبغي أن تعمل بها".

وأفاد: "تشعر الصناعة بالإحباط نتيجة للمشكلات التي واجهتها بوينغ. لكن شخصياً، يسعدني أن أرى أنهم يتخذون الخطوات الصحيحة. وأعتقد أن الخطوات التي يتخذونها ستحل التحديات التي يواجهونها".

وقال والش: "ربما يكون من الإيجابي أن الأمر لا يزداد سوءًا، لكنني أعتقد أنه سيكون سمة من سمات الصناعة لبضع سنوات قادمة، وأرى أن هذا سيستمر حتى عام 2025 وربما حتى عام 2026".