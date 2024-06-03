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طائرة من طراز بوينغ - آيستوك
طائرة من طراز بوينغ - آيستوك
طيران

رئيس "طيران الإمارات" يدعو إلى قيادة قوية في "بوينغ"

أكد أن الأمر قد يستغرق 5 سنوات

دبي - رويترز
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قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إنه ينبغي لشركة "بوينغ" أن تختار رئيسا تنفيذيا قويا له ثقل في الخبرة الهندسية ومجال الأعمال لقيادة عملية تغيير شاملة لشركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة.

وشدد كلارك على ضرورة إنهاء أزمة الثقة التي تعاني منها الشركة في الآونة الأخيرة.

وأضاف للصحافيين على هامش قمة لشركات الطيران "هل الأمر قابل للإصلاح والإنقاذ؟ نعم هو كذلك. هل سيعيد الأمور إلى نصابها؟ يتوجب ذلك".

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وأضاف كلارك: لن يتحقق ذلك إلا بقيادة قوية للغاية تصب جل تركيزها وتصميمها على تنفيذ الأمر الصائب.

وقال إنه يرى أن تحويل دفة الأمور في "بوينغ" بعد سلسلة من المشكلات المتعلقة بالسلامة والتصنيع لتتمكن من الوفاء بالطلب الحالي والجديد بسلاسة قد يستغرق خمس سنوات.

ولم يصدر بعد تعليق من "بوينغ" على تلك التصريحات.

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